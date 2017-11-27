Євро в Україні торгується вище 32 гривень

У понеділок, 27 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,82/26,85 грн/дол.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 32,02/32,05 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4460/0,4466 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 26,8355 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 352 угоди на суму 191,36 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 24 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,87/26,90 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,96/32,00 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.