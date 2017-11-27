Офіс великих платників податків виявив сумнівних операцій на 6 мільярдів

Офіс великих платників податків при Державній фіскальній службі у січні-вересні завдяки моніторингу ризикових транзакцій під час кампанії декларування поточних податкових зобов'язань з ПДВ виявив сумнівних операцій на 6 мільярдів гривень.

Читайте такожВеликі платники задекларували 50 мільярдів податку на прибуток

Згідно з повідомленням на сайті Офісу, в основному це безтоварні операції, що генеруються підприємствами - так званими "зустрічними транзитами", які займаються підміною товарних позицій. Всі ці операції відбуваються тільки на папері і не мають відношення до реального руху товарів або послуг. Через мережу транзитних підприємств вони направляються до платників реального сектору економіки з метою мінімізації бюджетних платежів.

За даними Офісу, в результаті припинення формування кредиту на суму в 6 мільярдів гривень вдалося не допустити прямих бюджетних втрат на суму майже 1,2 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, великі платники податків за січень-жовтень 2017 року перерахували до державного бюджету 211 мільярдів гривень податків і зборів, що на 20% більше показника за аналогічний період попереднього року.