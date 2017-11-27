Держбюджет-2018: Кабмін заклав понад 115 мільярдів на розвиток країни

Уряд України заклав у проект бюджету на 2018 рік, який буде розглянутий Верховною Радою 7 грудня, 115,4 мільярда гривень на видатки розвитку, повідомила прес-служба Кабінету міністрів.

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При цьому рівень витрат розвитку в 2018 році планується збільшити на 27%, або на 31 мільярд гривень більше, ніж у 2017 році.

У видатках розвитку державного бюджету на 2018 рік заплановано 65,1 мільярда гривень капітальних витрат. Зокрема, надходження в Дорожній фонд заплановані на рівні 22,5 мільярда гривень. В Державний фонд регіонального розвитку у наступному році має надійти 8,1 мільярда гривень. Капітальні витрати на сектор оборони і безпеки становитимуть 8,6 мільярда гривень; на розвиток оборонно-промислового комплексу - 2 мільярда гривень, на реалізацію інвестиційних проектів - 1,7 мільярда гривень; на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад - 1,9 мільярда гривень на державну підтримку тваринництва - 1,9 мільярда гривень. Крім того, ще 4 мільярди гривень передбачено співфінансування проектів міжнародних фінансових організацій.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Верховна Рада України прийняла за основу урядовий проект державного бюджету України на 2018 рік з показником дефіциту в розмірі 77,9 мільярда гривень, або 2,4% ВВП, з низкою поправок згідно з висновком Комітету з питань бюджету.

Бюджет розроблений на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки в 2018 році на 3% при інфляції 11%.

За результатами аналізу законопроекту Бюджетний комітет Ради запропонував депутатам збільшити видатки по ряду програм і компенсувати збільшенням перераховується Національним банком прибутку на 1,725 мільярда гривень і надходжень по ряду податків і зборів, зокрема, з податку на доходи фізичних осіб і ренту за користування надрами для видобування природного газу.