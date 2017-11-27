Ліквідацію двох банків продовжили ще на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін ліквідації "Унікомбанку" і банку "Золоті ворота" на 1 рік. Як повідомила прес-служба Фонду, ліквідація "Унікомбанку" продовжується до 3 грудня 2018 року, банку "Золоті ворота" - до 4 грудня 2018 року включно.

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Також повідомляється, що на відповідний період продовжуються повноваження ліквідаторів банків – Ірини Ларченко в "Уникомбанке" та Валерія Єрмака у банку "Золоті ворота".

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів почав процедуру ліквідації "Унікомбанку" в грудні 2015 року. З 16 жовтня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація. "Унікомбанк" (банк "Перспектива") працює на ринку України з 2002 року. Його основним власником був Андрій Радкевич.

Ліквідація банку "Золоті ворота" почалася в грудні 2014 року, при цьому Фонд гарантування двічі продовжував процедуру ліквідації – у грудні 2015 і грудні 2016 року. Банк "Золоті ворота" працював на ринку України з 1993 року. Його основними власниками були Яків Кузнєцов, Вадим Вишневський та Євген Черняк.