Нацбанк зміцнив офіційну гривню до долара, але опустив до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 28 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2683,5271 (27 листопада – 2691,3646)

100 EUR – 3207,3516 (27 листопада – 3196,5337)

10 RUR – 4,6048 (2 листопада – 4,5981)

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Як повідомляв УНІАН, 27 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,82/26,84 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро знаходяться на рівні 32,02/32,05 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8353 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 510 угод на суму 262,30 мільйона доларів.