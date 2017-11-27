НБУ скасував "кризову" постанову про заборону заходів впливу на банки
Регулятор скасував постанову про незастосування до банків заходів впливу за порушення економічних нормативів через економічну кризу та девальвацію гривні.
Національний банк України скасував прийняту в лютому 2015 року постанову, що передбачає незастосування до банків заходів впливу за порушення економічних нормативів, пов'язане з кризовою ситуацією в економіці та девальвацією гривні.
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"Правління Національного банку України визнало такою, що втратила чинність, постанову правління НБУ від 24 лютого 2015 року №129 "Про деякі питання діяльності банків". Цю постанову було прийнято у зв'язку з одночасним негативним впливом на діяльність банківської системи істотних факторів, які мали шоковий характер - різке погіршення економічної ситуації, значна девальвація національної валюти, події в Криму і на Сході", - повідомляється на сайті НБУ.
Регулятор обґрунтував своє рішення тим, що негативні наслідки кризи вже ідентифіковані банками та враховані у розроблених і виконуваних планах зі стабілізації показників, що при цьому відбуваються позитивні зміни в банківському секторі.
Також повідомляється, що для банків, які продовжують стабілізацію показників в рамках планів, розроблених згідно з постановою 129, мораторій на застосування заходів впливу за порушення цих показників і дію обмежень для таких банків продовжуються до 1 січня 2019 року.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк у лютому 2015 року постановою 129 зобов'язав банки провести оцінку за всіма активними банківськими операціями і сформувати резерви в повному обсязі.
Одночасно НБУ прийняв рішення не застосовувати до банків заходи впливу за порушення низки економічних нормативів, пов'язані з девальвацією гривні або формуванням резервів.
При цьому регулятор встановив ряд обмежень для банків, які порушують нормативи, зобов'язавши такі фінустанови розробити і представити детальний план стабілізації своїх показників.