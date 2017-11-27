НБУ скасував "кризову" постанову про заборону заходів впливу на банки

Національний банк України скасував прийняту в лютому 2015 року постанову, що передбачає незастосування до банків заходів впливу за порушення економічних нормативів, пов'язане з кризовою ситуацією в економіці та девальвацією гривні.

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"Правління Національного банку України визнало такою, що втратила чинність, постанову правління НБУ від 24 лютого 2015 року №129 "Про деякі питання діяльності банків". Цю постанову було прийнято у зв'язку з одночасним негативним впливом на діяльність банківської системи істотних факторів, які мали шоковий характер - різке погіршення економічної ситуації, значна девальвація національної валюти, події в Криму і на Сході", - повідомляється на сайті НБУ.

Регулятор обґрунтував своє рішення тим, що негативні наслідки кризи вже ідентифіковані банками та враховані у розроблених і виконуваних планах зі стабілізації показників, що при цьому відбуваються позитивні зміни в банківському секторі.

Також повідомляється, що для банків, які продовжують стабілізацію показників в рамках планів, розроблених згідно з постановою 129, мораторій на застосування заходів впливу за порушення цих показників і дію обмежень для таких банків продовжуються до 1 січня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у лютому 2015 року постановою 129 зобов'язав банки провести оцінку за всіма активними банківськими операціями і сформувати резерви в повному обсязі.

Одночасно НБУ прийняв рішення не застосовувати до банків заходи впливу за порушення низки економічних нормативів, пов'язані з девальвацією гривні або формуванням резервів.

При цьому регулятор встановив ряд обмежень для банків, які порушують нормативи, зобов'язавши такі фінустанови розробити і представити детальний план стабілізації своїх показників.