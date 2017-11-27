Держбюджет України з початку року вийшов у плюс на 1,4 мільярда

Державний бюджет України за січень-жовтень 2017 року виконаний з профіцитом на рівні 1,4 мільярда гривень проти 60,3 мільярда гривень дефіциту за аналогічний період попереднього року.

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Згідно з повідомленням, дефіцит загального фонду держбюджету за вказаний період становить 26,3 мільярда гривень, при цьому профіцит спеціального фонду становить 27,7 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України за підсумками 2016 року становив 70,130 мільярда гривень, або 2,9% ВВП.

Держбюджет України на 2017 рік з коригуваннями передбачає доходи в сумі 771 мільярд гривень, витрати – 841 мільярд гривень, граничний рівень дефіциту - 77,5 мільярда гривень, або 3% ВВП.