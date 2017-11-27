На Житомирщині пройшли бюджетні слухання для формування бюджету на 2018 рік

20:35, 27 листопада 2017
Фінанси
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На Житомирщині під час бюджетних слухань, призваних сформувати реалістичний бюджет на 2018-й рік, голові ОДА Гундичу доповідають усі керівники підрозділів.

Керівники підрозділів ОДА доповідають щодо бюджету на 2018 рік / фото oda.zt.gov.ua

На Житомирщині під час слухань, призваних сформувати реалістичний  бюджет на 2018-й рік, голові облдержадміністрації Ігорю Гундичу доповідають керівники підрозділів.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

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Як зазначається у повідомленні, наразі Гундич  продовжує проводити бюджетні слухання керівників структурних підрозділів за кожним напрямком діяльності. «Продовжую бюджетні слухання – щодо витрат за кожним розпорядником коштів, кожною підзвітною установою. Аналізуємо обласні програми – що варто додати, що зайве і існує тільки на папері» – зазначив Гундич, розповідаючи про мету слухань.

За його словами, бюджет Житомирщини-2018 має бути спрямований на розвиток та реалізацію комплексного підходу. «Не виключено, що за результатами цих наших слухань знайдуться «зайві» мільйони, які зможемо спрямувати на садочок чи школу, або ж знайдемо установи, втрати яких ніхто й не помітить. Про все це обов’язково повідомлю», – підкреслив Гундич.

Так, цьогоріч на Житомирщині з обласного бюджету фінансується 30 програм. З них 9 вже закінчують свою дію, тому потрібно затвердити нові такі програми. Зробити це планують 21 грудня на черговій сесії обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гундич анонсував проведення таких бюджетних слухань.

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Теги: #бюджетні слухання на Житомирщині#бюджет Житомирщини 2018