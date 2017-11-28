В Україні у жовтні скоротилися зарплатні борги

Заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні в жовтні 2017 року скоротилася на 0,4% порівняно з вереснем і становить 2,457 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики.

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При цьому заборгованість із заробітної плати працівникам на економічно активних підприємствах скоротилася на 0,7% і становить 1,333 мільярда гривень.

На початок листопада більше ніж три чверті суми заборгованості економічно активних підприємств припадало на промисловість (77,6%). При цьому більше половини боргу утворено в Донецькій (30,0%), Луганській (16,0%) та Сумській (7,1%) областях.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні у вересні 2017 року збільшилася на 4,2% порівняно з серпнем і становила 2,47 мільярда гривень.