Експерт розповів, які податки допомагають кинути палити

З точки зору громадського здоров’я боротьба за адвалор не має ніякого значення, заявив голова правління громадської організації «Центр громадянського представництва «Життя» Андрій Скіпальський в ефірі телеканалу ЕспресоТВ (8:20), коментуючи питання журналіста щодо особливостей оподаткування тютюнових виробів.

Експерт підкреслив, що в першу чергу необхідно піднімати ставки специфічного акцизу на сигарети, оскільки ці ставки є більш дієвими для зростання цін: «Адвалор не так значно впливає на ціну [сигарет] як специфічний акциз… Він перестає бути взагалі податком. Його будуть скасовувати».

Також він додав, що «Нам головне, щоб сигарети дорожчали швидше інфляції».

Такої ж позиції також дотримуються експерти групи Світового Банку. Зокрема, Патріціо В. Маркес (Patricio V. Marquez), провідний спеціаліст з охорони здоров'я Глобальної практики здоров'я, населення та харчування Групи Світового Банку, заявляє, що «використання специфічних акцизних податків підвищує вплив оподаткування тютюну на здоров'я людей через зменшення цінових розривів між преміальними та дешевими альтернативами, що обмежує можливості для споживачів перейти на менш дорогі бренди у відповідь на збільшення податків. Оподаткування всіх тютюнових виробів порівняно зменшує стимули до заміни.

Адвалорні податки складні для реалізації та зменшують вплив податкової політики. Оскільки вони стягуються у відсотках від ціни, компанії мають більше можливостей для уникнення вищих податків та збереження або збільшення розміру свого ринку, виробляючи та продаючи дешеві бренди. Це також робить державні податкові надходження більш залежними від стратегій ціноутворення в промисловості та збільшує невизначеність надходжень від податку на тютюн».