Новий рекорд: вартість Bitcoin в Південній Кореї перевалила за $10 тисяч
Завдяки різкому подорожчанню Bitcoin капіталізація ринку криптовалют вперше перевищила $300 мільярдів.
Ціна на біткойн перевищила 10 тисяч доларів США на декількох криптовалютних біржах в Південній Кореї, повідомляє портал Аltcoin.info.
Читайте такожВід криптовалюти біткойн відокремився Bitcoin Diamond
"На Bithumb - найбільшої в регіоні біржі за обсягом торгів, середня ціна на біткойн за останню добу становить 10471 долар. На біржах Coinone і Korbit криптовалюта торгується на рівні 11 370 500 KRW (10 514 доларів США) і 11 327 800 KRW (10 475 доларів США) відповідно", - йдеться в повідомленні.
Згідно з даними CoinMarketCap.com ціна на більшості світових криптовалютных бірж коливається між 9 500 і 9 900 доларів США.
Ситуація на південнокорейських біржах, а також той факт, що в Японії ціна на біткойн перевищила 1 мільйон ієн, говорять на користь того, що і на загальносвітових ринках ціна на криптовалюту номер один незабаром перевищить позначку в 10 тисяч доларів.
Зазначається, що шалене зростання ціни на криптовалюту номер один, підтриманий зростанням ціни на основні альткойни призвів до того, що загальна капіталізація криптовалютного ринку вперше перевищила 300 мільярдів доларів.