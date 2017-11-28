Новий рекорд: вартість Bitcoin в Південній Кореї перевалила за $10 тисяч

Ціна на біткойн перевищила 10 тисяч доларів США на декількох криптовалютних біржах в Південній Кореї, повідомляє портал Аltcoin.info.

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"На Bithumb - найбільшої в регіоні біржі за обсягом торгів, середня ціна на біткойн за останню добу становить 10471 долар. На біржах Coinone і Korbit криптовалюта торгується на рівні 11 370 500 KRW (10 514 доларів США) і 11 327 800 KRW (10 475 доларів США) відповідно", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними CoinMarketCap.com ціна на більшості світових криптовалютных бірж коливається між 9 500 і 9 900 доларів США.

Ситуація на південнокорейських біржах, а також той факт, що в Японії ціна на біткойн перевищила 1 мільйон ієн, говорять на користь того, що і на загальносвітових ринках ціна на криптовалюту номер один незабаром перевищить позначку в 10 тисяч доларів.

Зазначається, що шалене зростання ціни на криптовалюту номер один, підтриманий зростанням ціни на основні альткойни призвів до того, що загальна капіталізація криптовалютного ринку вперше перевищила 300 мільярдів доларів.