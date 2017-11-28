В Раді пропонують повернути фінансування профтехосвіти з держбюджету

Народні депутати від УКРОПу підготували законопроект, який передбачає фінансування закладів професійно-технічної освіти з державного та місцевих бюджетів. Документ підписали укропівці Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Валентин Дідич, Олександр Дубінін, Віталій Купрій, Олександр Шевченко та Віктор Шевченко.

Йдеться, зокрема, про проект закону № 7268-1 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо забезпечення фінансування навчальних закладів професійної (професійно-технічної) освіти з бюджетів різних рівнів)». Його розробили за ініціативою нардепа Ірини Констанкевич.

«Документ забезпечить фінансування закладів професійно-технічної освіти за рахунок державного та місцевих бюджетів. Зараз фінансування цих закладів передбачено лише на місцевому рівні», – підкреслила представниця УКРОПУ.

Окрім того, законопроект має забезпечити виконання державного та регіонального замовлення на професійні кадри.

За словами Ірини Констанкевич, чинне законодавство передбачає освітні субвенції з державного бюджету лише на покриття видатків закладів профтехосвіти з надання повної загальної середньої освіти.

Додатково такі заклади мають отримувати кошти у вигляді субвенції місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази й на виконання державного замовлення з підготовки фахівців за спеціальностями загальнодержавного значення. Решту видатків мають фінансувати з місцевих бюджетів.

Однак на практиці фінансування професійно-технічної освіти за державним замовленням не забезпечується належним чином. Через фактичну відмову держави від своїх гарантій окремі області припинили фінансування профтехосвіти.

Це, у свою чергу, призвело до заборгованості із заробітних плат та проблем зі стипендіальним забезпеченням учнів, їхнім харчуванням і оплатою житлово-комунальних послуг.

«Якщо перекласти фінансування профтехосвіти на місцевий рівень, робітничі професії будуть приречені на вимирання. У той час як забезпечення цієї освітньої ланки з державного та місцевих бюджетів, навпаки, убереже її від руйнування. Більш того, гідне фінансування дозволить належним чином готувати фахівців та в цілому розвивати галузь», – наголосила Ірина Констанкевич.