Гривня опустилася до долара, але зміцнилася до євро

У вівторок, 28 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,88/26,90 грн/дол.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро пребувають на рівні 31,96/31,98 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4460/0,4466 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 26,8633 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 308 угод на суму 210,10 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 27 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,82/26,84 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,02/32,05 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.