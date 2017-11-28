Фонд гарантування розробив реєстр активів збанкрутілих банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розробив реєстр активів збанкрутілих банків в своєму управлінні, щоб активізувати їх роздрібний продаж.

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"Потенційних покупців не так багато, тому ми хочемо зробити цей реєстр, щоб продавати в роздріб", - зазначив директор-розпорядник Фонду Костянтин Ворушилін на брифінгу, пояснюючи, що ефективність продажу активів у роздріб декілька вище, ніж від продажу пулами.

У свою чергу, присутній на брифінгу керівник проекту "ProZorro.Продажі" Олексій Соболєв продемонстрував можливості реєстру, який вже працює в тестовому режимі в рамках системи ProZorro.

«Фонд ще раз зібрав дані з банків, перевірив, і ми це внесли в реєстр активів, який вже працює в бета-режимі, і по ньому можна шукати ці активи. Після цього активи будуть виставлятися на продаж у системі «ProZorro.Продажі». Власне, над цією інтеграцією ми зараз працюємо», - сказав він.

Соболєв продемонстрував можливості реєстру, в якому вже можна побачити опис активу і його ціну, а також передбачена наявність додаткових відомостей, над формуванням яких зараз працює Фонд гарантування вкладів.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів анонсував старт продажу прав вимоги за непрацюючими кредитами фізичних осіб у збанкрутілих банках.

За інформацією фонду, загальний портфель іпотеки в неплатоспроможних банках становить 40 тис. кредитів із загальною заборгованістю на 68 млрд грн, при цьому обслуговується лише 2% з цих кредитів.

Фонд гарантування вкладів у жовтні розпочав продаж активів неплатоспроможних банків на «голландських» аукціонах у рамках системи «ProZorro.Продажі».