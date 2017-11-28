У вересні були зламані сервери одного з українських банків - ЗМІ

Сервери Приватбанку зламані, а особисті дані клієнтів — пішли в Росію, повідомляє sprotyv.info з посиланням на «Vse.Media». У розпорядження сайту потрапили скріншоти внутрішнього листування співробітників департаменту ІТ-безпеки Приватбанку.

У своєму чаті вони обговорюють злом серверів банку і викачування звідти даних про клієнтів на зовнішні сервера.

Витік даних стався 12 вересня. Перші дані про неї працівники ІТ-безпеки фіксують в 8:42, і майже півтори години не можуть прийняти рішення про переривання копіювання інформації, так як на зв'язку немає керівництва.

В 10:09 один із співробітників Приватбанку пише колегам, що в скачуваному файлі видно дати народження, номери телефонів «ще купа незрозумілої інформації». Тоді ж ІТ-шники фіксують, що дані йдуть на сервера, зареєстровані в Росії.

Їх керівник з'являється на зв'язку тільки до 10:29 за київським часом — і тільки тоді дає вказівку «обрубати копіювання», але до цього моменту всі файли вже скопійовані і виведені з банку.