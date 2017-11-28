Збиток банківської системи України становить майже 3 мільярди гривень

Банківська система України, з урахуванням платоспроможних і неплатоспроможних фінустанов, за підсумками січня-вересня 2017 року зазнала 2,868 млрд грн збитків після оподаткування.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, платоспроможні банки за цей період отримали 1,405 млрд грн прибутку, зокрема найбільший показник у «Райффайзен Банку Аваль» (4,032 млрд грн) і державного «Укрексімбанку» (1,465 млрд грн).

При цьому 17 з 88 платоспроможних банків зазнали збитків, зокрема найбільший у «Промінвестбанку» (4,917 млрд грн), «ПриватБанку» (1,605 млрд грн), «Укрсоцбанку» (1,559 млрд грн), «ВТБ Банку» (1,449 млрд грн ).

На чотири неплатоспроможних банки припадає 4,273 млрд грн збитку, зокрема найбільший збиток у «Родовід Банку» (3,409 млрд грн) і банку «Фінансова ініціатива» (831 млн грн).

Як повідомляв УНІАН, банківська система України в 2016 році оновила історичний максимум за збитками, отримавши негативний результат на рівні 159 млрд грн. З урахуванням неплатоспроможних банків, збиток банківської системи становив 160,143 млрд грн.

Попередній рекордний збиток банківської системи України було зафіксовано в 2015 році, коли негативний фінансовий результат працюючих банків становив 66,6 млрд грн.