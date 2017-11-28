Фонд гарантування хоче наступного року продати активи банків-банкрутів на понад 10 мільярдів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розраховує наступного року продати активи збанкрутілих банків на суму понад 10 млрд грн, щоб повернути отриманий кредит Міністерству фінансів.

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Про це повідомив директор-розпорядник фонду Костянтин Ворушилін на брифінгу, зазначивши, що остаточних планів продажу на наступний рік поки що немає.

«Контрольна цифра для підрозділу продажу повинна перевищувати 10 млрд грн, бо я хочу, щоб ми з Мінфіном наступного року розрахувалися повністю», - сказав Ворушилін.

За його словами, Фонд розраховує на зростання продажу активів наступного року. «План продажу, напевно, буде на рівні 11-11,5-12 млрд», - додав Ворушилін.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні-жовтні 2017 року одержав від управління активами ліквідовуваних банків 7,733 млрд грн.

За інформацією Фонду, в його управлінні перебувають активи банків на 450 млрд грн за балансовою вартістю, однак їх оцінна вартість становить лише 100 млрд грн через низьку якість активів, представлених переважно проблемними кредитами.

У 2016 році Фонд гарантування вкладів отримав від управління активами неплатоспроможних банків 7,2 млрд грн.