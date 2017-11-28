Фонд гарантування хоче наступного року продати активи банків-банкрутів на понад 10 мільярдів
За словами директора-розпорядника фонду, остаточних планів продажу на наступний рік поки немає.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розраховує наступного року продати активи збанкрутілих банків на суму понад 10 млрд грн, щоб повернути отриманий кредит Міністерству фінансів.
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Про це повідомив директор-розпорядник фонду Костянтин Ворушилін на брифінгу, зазначивши, що остаточних планів продажу на наступний рік поки що немає.
«Контрольна цифра для підрозділу продажу повинна перевищувати 10 млрд грн, бо я хочу, щоб ми з Мінфіном наступного року розрахувалися повністю», - сказав Ворушилін.
За його словами, Фонд розраховує на зростання продажу активів наступного року. «План продажу, напевно, буде на рівні 11-11,5-12 млрд», - додав Ворушилін.
Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні-жовтні 2017 року одержав від управління активами ліквідовуваних банків 7,733 млрд грн.
За інформацією Фонду, в його управлінні перебувають активи банків на 450 млрд грн за балансовою вартістю, однак їх оцінна вартість становить лише 100 млрд грн через низьку якість активів, представлених переважно проблемними кредитами.
У 2016 році Фонд гарантування вкладів отримав від управління активами неплатоспроможних банків 7,2 млрд грн.