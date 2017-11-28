Україна та Грузія домовилися про поромне постачання товарів в обхід Росії

Україна домовилася з Грузією про поромне постачання товарів в обхід Російської Федерації. Про це повідомила в ефірі Громадського радіо заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі та торговий представник України Наталія Микольська.

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За її словами, переговори проводилися як на рівні прем’єр-міністрів, так і профільних міністерств.

«Для нас дуже важливо зараз відновити в першу чергу об’єм торгівлі, який був із Грузією до моменту військової і торговельної агресії Російської Федерації. Тому що історично складалося так, що товар з України до Грузії рухався залізницею через територію Російської Федерації. У зв’язку з цим, першочерговим завданням є налагодження прямого морського сполучення, поромного, між Україною і Грузією для того, щоб українські товари до Грузії і далі могли рухатися в країни Азейрбаджан, Казахстан, і Китай», — сказала Микольська.

Вона також зазначила, що для України важливо, щоб поромне сполучення не просто працювало, а давало країні конкурентний тариф.

Торговий представник України також додала, що переговори про поромне сполучення велися як на рівні прем’єр-міністрів, так і профільних міністерств.

«Було визначено декілька перспективних сфер. Це виробництво продуктів харчування, сфера машинобудування, де може відбуватися співпраця і питання креативних індустрій, і легких індустрій», — розповіла Микольська.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, Грузія входить у топ-20 перспективних ринків для українського експорту, і країни планують збільшити товарообіг до 1 млрд дол. на рік.