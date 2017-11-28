Хорошковський купує доньку Сбербанку в Україні

Український олігарх Валерій Хорошковський, який з 2013 року проживає в Монако, Франція, завершує операцію з придбання бізнесу російського Сбербанку в Україні, повідомляє "Обозреватель" з посиланням на "Вести".

Про це повідомили два джерела – банкір і чиновник, близький до НБУ. Угода повинна бути повністю закрита в першому кварталі 2018 року.

У вересні 2017 року заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова повідомила, що на покупку російського Сбербанку в Україні з'явився новий претендент-нерезидент, не уточнивши ніяких даних про покупця. "Це нерезидент України. Повноцінний пакет ще не подано, є лист про наміри. Ми зустрічалися з ним, він озвучив моменти, які нас турбують – зобов'язання Сбербанку перед материнським банком", – сказала Рожкова.

За словами співрозмовника NN, Валерій Хорошковський вступив у переговори влітку 2017 року, після того, як регулятор 28 липня офіційно прийняв рішення відмовити у погодженні набуття істотної участі Саїду Гуцерієву і Григорію Гусельникову у ПАТ "Ощадбанк", а Максиму Микитасю і Павлу Фуксу – в ПАТ "Промінвестбанк".

Враховуючи репутаційні ризики передбачається, що покупець змінить назву фінустанови. Щоб повністю уникнути асоціацій зі "Сбербанком Росії", буде змінено також головний офіс, що зараз знаходиться на вулиці Володимирській біля Золотих воріт, і перенесений на Печерськ. Для цих цілей буде викуплено будівлю Національної академії аграрних наук на вул. Омеляновича-Павленка, 9 (колишня Суворова). Переговори про купівлю структурами Хорошковського цього триповерхового особняка – однієї з найбільш знакових будівель у Києві, також знаходиться на завершальній стадії (за іншими даними – вже завершені).

Довідка

Російський Сбербанк заявив про вихід з українського бізнесу, представленого львівським VS Банком і Сбербанками в Україні на початку поточного року. Домовленість про продаж VS Банку була досягнута кілька місяців тому.

27 березня Сбербанк оголосив про продаж 100% акцій української "дочки" консорціуму інвесторів, куди увійдуть Norvik Banka (належить бізнесменові Григорію Гусельникову) і син власника нафтової компанії "Русснефть" Михайла Гуцерієва Саїд. Пізніше заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що латвійський Norvik Banka був виключений як структурна одиниця на підставі угоди з купівлі українського Сбербанку.

28 липня комітет з питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем НБУ відмовив у погодженні цієї угоди.

Валерій Хорошковський, екс-перший віце-прем'єр України, колишній власник медіа-холдингу "Інтер".