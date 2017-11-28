У США готують новий санкційний список російських бізнесменів і компаній - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Міністерство фінансів США у січні підготує новий список російських бізнесменів і компаній, які можуть потрапити під обмежувальні заходи.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

Глава МЗС нагадав, що українська сторона працювала з Палатою представників та Сенатом США у питанні ухвалення Акта щодо протидії російському впливу за допомогою санкцій.

"Цей закон дуже важливий, оскільки він розширює не тільки формальний список, а саму логіку санкцій", - наголосив Клімкін.

"Наприкінці січня має бути підготовлений Міністерством фінансів Сполучених Штатів за допомогою усіх американських інституцій відповідний список. Цей список сам по собі буде дуже важливим важелем впливу і важелем тиску на Росію", - наголосив Клімкін.

"Я знаю, що наші американські друзі і партнери дуже серйозно працюють над цим списком. І сам факт просування цих санкцій, я вважаю, має служити дуже доброю нагодою для нас - підвищити тиск на Росію. Звичайно, в координації з Європейським Союзом", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у США неодноразово заявляли, що антиросійські санкції будуть чинними до виконання РФ Мінських домовленостей та повернення Криму Україні.