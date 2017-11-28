Іноземні інвестиції в Україну зросли більш ніж на $2 мільярди

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 жовтня 2017 року становив 39,720 млрд дол., що на 2,216 млрд дол., або на 5,9%, більше за показник на початок року на рівні 37,504 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, за цей період в акціонерний капітал нерезидентів надійшло 1,218 млрд дол. нових інвестицій, при цьому відплив за період становив 305,9 млн дол., а позитивна переоцінка - 1,304 млрд дол.

Згідно з наведеними даними, ключовим інвестором залишається Кіпр із обсягом вкладень за період на рівні 464,6 млн дол.

Найбільші обсяги прямих інвестицій були спрямовані в промисловість - 464,4 млн дол., фінансову і страхову діяльність - 248,8 млн дол.

Також повідомляється, що обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) підприємств - резидентів України в економіку країн світу за 9 місяців становив 10,2 млн дол.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Держстату, іноземні інвестори в 2016 році вклали в економіку України 4,406 млрд дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що на 642 млн дол., або на 17,1%, більше за показник за 2015 рік на рівні 3,764 млрд дол.

Національний банк України оцінив приплив іноземних інвестицій в економіку України в 2016 році в 3,4 млрд дол., зокрема «живими» грошима, за оцінками регулятора, надійшли кошти на 1,1 млрд дол., тому що левову частку інвестицій представляла собою конвертація іноземними банками своїх кредитів перед материнськими структурами в капітал.