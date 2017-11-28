Реальна зарплата в Україні за рік зросла на 20%
За даними Держстату, середня зарплата українців у жовтні збільшилася на 0,4% - до 7377 грн.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в жовтні 2017 року порівняно з жовтнем 2016 року збільшилася на 37,9%, а порівняно з минулим місяцем 2017 року зросла на 0,4% - до 7377 грн.
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Про це повідомила Державна служба статистики.
Реальна заробітна плата в жовтні 2017 року порівняно з вереснем 2017 року знизилася на 0,8%, а порівняно з жовтнем 2016 року збільшилася на 19,9%.
Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні була підвищена більш ніж удвічі - до 3200 грн.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2017 року порівняно із серпнем збільшилася на 3,3%, а порівняно з аналогічним місяцем 2016 року зросла на 37,2% - до 7351 грн.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше заявляв, що середня заробітна плата в Україні в середньостроковій перспективі становитиме 10 тисяч гривень.