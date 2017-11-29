Долар дорожчає, євро дешевшає: курс гривні від Нацбанку

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 29 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2687.1826 (28 листопада – 2683.5271)

100 EUR – 3194.5227 (28 листопада – 3207.3516)

10 RUR – 4.6004 (28 листопада – 4.6048)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 28 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,90/26,93 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,96/31,99 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.