Долар дорожчає, євро дешевшає: курс гривні від Нацбанку
08:42, 29 листопада 2017Фінанси
989
Офіційний курс НБУ на 29 листопада: 100 USD – 2687.1826 грн; 100 EUR – 3194.5227 грн; 10 RUR – 4.6004 грн.
В Україні дорожчає валюта / фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 29 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
Читайте такожНБУ скасував "кризову" постанову про заборону заходів впливу до банків
100 USD США – 2687.1826 (28 листопада – 2683.5271)
100 EUR – 3194.5227 (28 листопада – 3207.3516)
10 RUR – 4.6004 (28 листопада – 4.6048)
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 28 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,90/26,93 грн/дол.
Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,96/31,99 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter