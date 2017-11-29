НБУ видав ліцензію на право інкасації банків четвертій компанії

Національний банк України видав ліцензію на право надання банкам послуг з інкасації компанії «О-Мега».

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Як повідомляється на сайті регулятора, компанія «О-Мега» стала четвертою СІТ-компанією (Cash-in-Transit), що отримала таку ліцензію, разом з компаніями «Сіт Сек'юріті», «Український сервіс інкасації» і «Перша інкасаторська компанія».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України представив банківському співтовариству нову концепцію організації готівкового обігу, в основі якої передача частини функцій регулятора в регіонах іншим учасникам ринку - банкам і компаніям Cash-in-Transit (СІТ-компаніям).

Нова модель, яка використовується в таких країнах, як Великобританія, Бразилія, Голландія, Фінляндія та Швеція, дозволить знизити витрати на готівковий обіг, розвинути конкурентний ринок інкасаторських послуг та знизити частку готівкового обігу на користь безготівкового.

Першу ліцензію СІТ-компанії на надання банкам послуг з інкасації регулятор видав у грудні 2016 року.