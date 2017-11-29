Фонд гарантування призупинив виплати вкладникам "КСГ банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призупинив виплати гарантованих сум вкладникам "КСГ банку", йдеться в повідомленні на сайті Фонду.

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«Беручи до уваги постанову Вищого адмінсуду від 29 червня 2017 року та постанову Київського апеляційного адмінсуду від 5 квітня 2017 року, керуючись статтями 37-38 закону «Про систему гарантування вкладів фізосіб», виконавча дирекція Фонду прийняла рішення про призупинення виплат сум гарантованого відшкодування вкладникам ПАТ «КСГ Банк», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у даний час суди розглядають 21 справу про відновлення роботи збанкрутілих банків за бажанням їхніх екс-власників, в тому числі вже є 11 рішень на користь 10 фінансових установ. У цих рішеннях йдеться про відновлення діяльності або про скасування рішень про виведення з ринку таких банків, як «Фінансова ініціатива», «Союз», «Український інноваційний банк», «Велес», «Радикал банк», «ТК Кредит», «Східно-промисловий комерційний банк», «Київська Русь», «КСГ банк», «Хрещатик».

Національний банк 30 серпня 2016 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації «КСГ Банку» за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У кінці грудня 2016 року правоохоронці в рамках розслідування за фактом протиправного заволодіння коштами в «КСГ Банку» на суму понад 386 млн грн провели одночасні обшуки за 13 адресами приміщень банку, його посадових осіб і колишніх власників.