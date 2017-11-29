Зведений бюджет України вийшов у плюс на 31 мільярд

Зведений бюджет України за січень-жовтень 2017 року виконаний з профіцитом на рівні 31,2 млрд грн проти 26,866 млрд грн дефіциту за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, доходи зведеного держбюджету за цей період становили 824,189 млрд грн, витрати – 792,927 млрд грн.

За даними НБУ, профіцит державного бюджету в січні-жовтні становив 1,4 млрд грн проти дефіциту в 60,3 млрд грн, за аналогічний період минулого року.

Дохід державного бюджету за цей період становив 647,469 млрд грн, витрати – 646,241 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України за підсумками 2016 року становив 70,130 млрд грн, або 2,9% ВВП.

Держбюджет України на 2017 рік з коригуваннями передбачає доходи в сумі 771 млрд грн, витрати – 841 млрд грн, граничний розмір дефіциту - 77,5 млрд грн, або 3% ВВП.