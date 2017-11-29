Гривня дешевшає: долар і євро знову перетнули психологічні позначки

У середу, 29 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,99/27,02 грн/дол.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 32,02/32,05 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4460/0,4466 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 27,0059 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 136 угод на суму 62,26 млн дол.

Як сообащл УНІАН, у вівторок, 28 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,90/26,93 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,96/31,99 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.