Активи працюючих банків України скоротилися майже на 4 мільярди
Активи банків, без врахування неплатоспроможних фінансових установ, становлять 1,277 трлн грн.
Активи працюючих банків України, без врахування неплатоспроможних фінансових установ, за жовтень 2017 року скоротилися на 3,732 млрд грн, або на 0,3%, – до 1,277 трлн грн.
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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року, за січень-жовтень, зростання активів становило 20,680 млрд грн, або на 1,6%.
Згідно з наведеними даними, зобов'язання банків скоротилися на 0,5% у жовтні і на 2,3% з початку року – до 1,107 трлн грн.
Капітал банків зріс на 0,8% в жовтні і на 37,4%, з початку року – до 170,057 млрд грн.
Також повідомляється, що станом на 1 листопада кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, становила 88, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом.
Довідка УНІАН. Станом на початок 2016 року активи працюючих в Україні банків становили 1,254 трлн грн, а кількість працюючих банків – 117.