Активи працюючих банків України скоротилися майже на 4 мільярди

Активи працюючих банків України, без врахування неплатоспроможних фінансових установ, за жовтень 2017 року скоротилися на 3,732 млрд грн, або на 0,3%, – до 1,277 трлн грн.

Читайте такожЗбиток банківської системи України становить майже 3 мільярди гривень

Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року, за січень-жовтень, зростання активів становило 20,680 млрд грн, або на 1,6%.

Згідно з наведеними даними, зобов'язання банків скоротилися на 0,5% у жовтні і на 2,3% з початку року – до 1,107 трлн грн.

Капітал банків зріс на 0,8% в жовтні і на 37,4%, з початку року – до 170,057 млрд грн.

Також повідомляється, що станом на 1 листопада кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, становила 88, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом.

Довідка УНІАН. Станом на початок 2016 року активи працюючих в Україні банків становили 1,254 трлн грн, а кількість працюючих банків – 117.