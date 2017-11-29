Жителям окупованого Криму дозволили не повертати борги українським банкам

Підконтрольний Кремлю парламент Криму 29 листопада ухвалив у другому читанні закон, який «списує» борги за кредитами, взятими до анексії півострова. Про це повідомляє прес-служба парламенту, передають «Крим.Реалії».

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За словами спікера Володимира Константинова, борги, які станом на 18 березня 2014 року не перевищували 5 мільйонів рублів (2 млн 200 тисяч гривень), будуть списані повністю.

Як повідомили в прес-службі, також будуть списані борги в непрацюючих пенсіонерів, позичальників, у яких на утриманні є одна і більше неповнолітніх дітей, батьків-одинаків, опікунів одного чи кількох неповнолітніх дітей, якщо у них при цьому є на утриманні рідні неповнолітні діти, ветеранів бойових дій.

Підконтрольний Кремлю парламент Севастополя 17 жовтня прийняв у другому читанні закон про списання боргу чи часткове списання боргу перед українськими банками жителів міста.

Українські банки покинули Крим відразу після анексії, але президент Росії Володимир Путін порадив кримчанам не віддавати старі кредити. На півострові зареєстрували Фонд захисту вкладників, який став повертати клієнтам депозити українських банків.

У кінці 2015 року російська Держдума Росії прийняла закон, у якому йдеться, що кримчани також зобов'язані розплатитися за українським кредитами. За оцінками експертів, на момент анексії Криму загальна сума заборгованості кримчан перед українськими банками становила близько двох мільярдів доларів.