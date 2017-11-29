Нацбанк видав "дочці" Київстару дозвіл на надання фінпослуг

Національний банк України надав дочірньої компанії оператора мобільного зв'язку "Київстар" - компанії "Стармани" - статус оператора послуг платіжної інфраструктури, що наближає компанію до запуску мобільних фінансових послуг для абонентів.

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Про це повідомив президент "Київстар" Петро Чернишов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Стармані", 100% дочірня компанія "Київстар", нарешті одержала статус оператора послуг платіжної інфраструктури", - написав Чернишов, зазначивши, що цей крок наближає компанію до запуску мобільних фінансових послуг для абонентів.

Чернишов подякував керівництво НБУ і зазначив, що після затвердження регулятором Положення про здійснення операцій з електронними грошима Національної платіжної системи "Простір" справу - за банками-партнерами компанії.

"Скоро ті, хто живе далеко від банківських відділень або не має банківського рахунку, зможуть оплачувати покупки, комунальні послуги, квитки на міський транспорт із звичайного телефону (навіть смартфон для цього не потрібен!), а ті, хто живе в містах – легко і швидко заплатять за таксі, доставку піци або інших товарів прямо з мобільного додатку", - анонсував Чернишов.

Довідка УНІАН. Компанія "Київстар" заснована в 1994 році, надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу в Інтернет. Кількість абонентів мобільного зв'язку оператора становить 25,4 мільйона користувачів. Акціонером "Київстару" є холдинг з російськими коренями VimpelCom (VEON).