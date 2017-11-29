"Я їм цього не пробачу": Гройсман назвав АМКУ загрозою розвитку країни і пригрозив покаранням

Діяльність Антимонопольного комітету України щодо блокування державних тендерів має жорсткі ознаки корупції й загрожує розвитку держави.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на форумі в Києві.

«Я вкрай стурбований, і хочу це сказати на всю країну, неефективністю роботи Антимонопольного комітету. Їхня діяльність із блокування тендерів несе жорсткі ознаки корупції й загрози розвитку держави», - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, АМКУ блокує найважливіші тендери в системі електронних держзакупівель Prozorro як на центральному, так і на місцевому рівні, в зв'язку з чим уряд може ініціювати зміни до законодавства для усунення можливості зловживань.

«Питання Антимонопольного комітету вже стає питанням національної безпеки... Я їм цього не пробачу, їх буде покарано. Не сьогодні - так завтра, не завтра - через місяць, але можливості я знайду», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня Гройсман обіцяв поставити питання звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва і «його прихлебателів» у разі продовження блокування важливих державних тендерів.

Прем'єр зазначав, що в Україні функціонує організована злочинна група підставних компаній, які заявляються на будь-які державні тендери, не маючи відповідних виробничих потужностей і продукції, а потім, незалежно від результатів торгів, подають скаргу до Антимонопольного комітету, який блокує тендер. Гройсман вважає ймовірною участь у подібних схемах співробітників АМКУ і має намір звернутися до Національного антимонопольного бюро, Генеральної прокуратури, антикорупційної прокуратури та поліції з проханням перевірити діяльність АМКУ.