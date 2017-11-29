Фонд гарантування виявив виведення 700 мільйонів із збанкрутілого банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виявив схему по виведенню понад 700 мільйонів гривень ліквідних активів банку "Петрокоммерц-Україна" перед визнанням його неплатоспроможним, повідомляється на сайті Фонду.

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"Всі "транзакції" відбувалися без надходження "живих" коштів, а лише шляхом запису в бухгалтерських документах банку", - наголошується в повідомленні.

За виявленими фактами розтрати майна банку відкрито кілька кримінальних проваджень, проводяться досудові розслідування.

Фонд навів один з прикладів, коли за попередньою змовою між посадовими особами банку "Петрокоммерц-Україна" та "Юніон Стандарт Банку", який на той момент ще був платоспроможним, були проведені "угоди", результатом яких стало виведення коштів з першого банку в особливо великих розмірах. Протягом одного дня (червень 2016) був укладений договір, згідно з яким "Петрокоммерц-Україна" набуває права вимоги за 5 кредитними договорами, забезпеченими "сміттєвими" цінними паперами.

За поступку права вимоги на свою користь банк заплатив 206,3 мільйона гривень, отримавши на баланс кредити, відсотки по яким не сплачувались та які не були погашені позичальниками у визначені договорами терміни.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав ліквідацію банку "Петрокоммерц-Україна" згідно з рішенням Національного банку україни про відкликання банківської ліцензії та ліквідації фінустанови. Раніше, 18 березня НБУ визнав банк неплатоспроможним, у зв'язку з чим Фонд гарантування ввів у банк тимчасову адміністрацію.

Банк "Петрокоммерц-Україна" працює на ринку України з 1996 року і був невеликим фінустановою за обсягом активів. Основним акціонером банку до проведення сумнівної операції з його акціями у березні 2015 року був російський банк "Петрокоммерц", якому належало 96,48% акцій банку.