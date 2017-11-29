Клімкін назвав терміни підписання угоди про ЗВТ між Україною та Ізраїлем
Голова МЗС сподівається, що угода про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем може бути підписана вже в березні-квітні 2018 року.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем може відбутися в березні-квітні 2018 року.
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Про це він сказав в інтерв'ю порталу канадської організації "Українсько-єврейська зустріч" (Ukrainian Jewish Encounter).
"Такі переговори швидкими не бувають. Наші переговори з Євросоюзом йшли 7 років. З Ізраїлем угода практично готова. Сподіваюся, що на початку 2018 року всі юридичні аспекти будуть готові, і ми зберемося на двосторонньої комісії в березні-квітні, щоб поставити крапку в угоді. Але нам потрібно працювати над розвитком двосторонньої торгівлі та залучення ізраїльських інвестицій", - сказав Клімкін.
На думку міністра, обидві країни мають великі перспективи у розширенні двостороннього співробітництва, і Україна хоче працювати з ізраїльським бізнесом.
Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Україна зацікавлена завершити переговорний процес щодо Угоди про створення зони вільної торгівлі з Ізраїлем до кінця 2017 року.
За даними Мінекономрозвитку, основними статтями українського експорту до Ізраїлю є зернові культури - 44,1%, чорні метали - 26,4%, продукція харчової промисловості - 9,8%. Основні статті імпорту з Ізраїлю до України - продукція нафтохімії (41,4%), хімічна продукція (17,4%), пластмаси та полімерні матеріали (7,1%).