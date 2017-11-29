Клімкін назвав терміни підписання угоди про ЗВТ між Україною та Ізраїлем

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем може відбутися в березні-квітні 2018 року.

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Про це він сказав в інтерв'ю порталу канадської організації "Українсько-єврейська зустріч" (Ukrainian Jewish Encounter).

"Такі переговори швидкими не бувають. Наші переговори з Євросоюзом йшли 7 років. З Ізраїлем угода практично готова. Сподіваюся, що на початку 2018 року всі юридичні аспекти будуть готові, і ми зберемося на двосторонньої комісії в березні-квітні, щоб поставити крапку в угоді. Але нам потрібно працювати над розвитком двосторонньої торгівлі та залучення ізраїльських інвестицій", - сказав Клімкін.

На думку міністра, обидві країни мають великі перспективи у розширенні двостороннього співробітництва, і Україна хоче працювати з ізраїльським бізнесом.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Україна зацікавлена завершити переговорний процес щодо Угоди про створення зони вільної торгівлі з Ізраїлем до кінця 2017 року.

За даними Мінекономрозвитку, основними статтями українського експорту до Ізраїлю є зернові культури - 44,1%, чорні метали - 26,4%, продукція харчової промисловості - 9,8%. Основні статті імпорту з Ізраїлю до України - продукція нафтохімії (41,4%), хімічна продукція (17,4%), пластмаси та полімерні матеріали (7,1%).