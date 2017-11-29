Тисяча доларів за добу: курс Bitcoin вже перевалив за $11 тисяч

Ціна кріптовалюти Bitcoin побила черговий рекорд і перевищила позначку в 11 тисяч доларів, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

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"Лише вчора криптовалюта Bitcoin подолала важливий психологічний рубіж вартості в 10 тисяч доларів за одиницю. І ось, всього добу, подолано черговий поріг на рівні 11 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

За даними CoinMarketCap, був встановлений новий рекорд вартості Bitcoin на позначці 11 136,50 долара. Приріст ціни становить трохи більше за 11%. На момент підготовки матеріалу ціна кріптовалюти трохи знизилася і становить 11 082,60 долара.

Слід зазначити, що за даними Coindesk, іншого сайту, який відстежує вартість криптовалют на різних біржах, курс Bitcoin впритул підібрався до позначки 11 тисяч доларів, але ще не подолав її.

Зазначається, що зростання вартості Bitcoin останнім часом прискорюється. Якщо попередня надбавка в 1 тисячу доларів вартості зайняла трохи більше двох діб, то остання тисяча "приросла" вже за одну добу. Загалом, лише впродовж листопада курс Bitcoin виріс на 59% – із 7 тисяч доларів до нинішніх показників.

З урахуванням нових даних, ринкова капіталізація однієї лише кріптовалюти Bitcoin вже перевищила 186 мільярдів доларів.