Долар дорожчає, євро застиг на місці: офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2701,3930 (29 листопада – 2687,1826)

100 EUR – 3194,9375 (29 листопада – 3194,5227)

10 RUR – 4,6311 (29 листопада – 4,6004)

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Як повідомляв УНІАН, 29 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,05/27,08 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро знаходяться на рівні 32,01/32,05 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0139 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 544 угоди на суму 352,8 мільйона доларів.