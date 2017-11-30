Криптовалютні гойдалки: курс Bitcoin впав після рекордного зростання

Після взяття нового рекорду - Bitcoin досяг значень майже 11,4 тисячі доларів - найпопулярніша світова криптовалюта різко обвалилася, втративши на торгах одразу 2 тисячі доларів, свідчать дані торгів біржі Coindesk.

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За даними на 18:40 четверга ця криптовалюта торгувалася на позначці 9 290 доларів "за биток".

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада був досягнутий історичний максимум торгів: Bitcoin торгувався близько 11 377 доларів за одиницю.

Зараз, пояснюють валютні аналітики, гравці фіксують прибуток і незабаром на торгах біткойн може взяти нову психологічну вершину в 12 тисяч доларів.