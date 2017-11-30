Віце-прем'єр назвав головну загрозу економічному зростанню в 2018 році
10:48, 30 листопада 2017Фінанси
321
Кубів зазначив, що головною небезпекою для зростання ВВП можуть стати військові дії на сході, які перешкодять відновленню економіки.
Ілюстрація REUTERS
Ескалація військових дій на сході України є головною загрозою економічному зростанню в наступному році, який прогнозується урядом на рівні 3%.
Читайте такожВсі захоплені бойовиками на Донбасі українські активи працюють на бюджет Росії - Гройсман
Про це заявив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на конференції в Києві.
"Головна загроза, небезпека для економічного зростання у наступному році - це військові дії на сході... Щодня гинуть українські воїни, і посилення бойових дій може перешкодити відновленню економіки", - сказав Кубів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter