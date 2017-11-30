НБУ підрахував трирічні витрати на приборкання банківської кризи

Прямі витрати України на дозвіл банківської кризи, що спричинило за собою банкрутство десятків фінансових установ, з 2014 року склали 14% ВВП. Про це заявив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб на конференції в Києві.

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"Прямі витрати України на подолання банківської кризи становлять близько 14% ВВП, і це ще відносно небагато", - сказав він.

За словами Сологуба, проблеми в банківському секторі України сформувалися не за останні кілька років, а стали наслідком фінансової кризи 2008-2009 років, з яким вітчизняні регулятори так і не зуміли впоратися.

"Ці проблеми накопичилися ще з 2008 року і не усувалися через ігнорування реальної ситуації", - підкреслив заступник голови НБУ.

Як повідомляв УНІАН, у ході очищення банківської системи України Нацбанк з початку 2014 року визнав неплатоспроможними понад 80 фінустанов, які передані в управління Фонду гарантування вкладів фізосіб. За цей період фонд виплатив вкладникам банків близько 80 мільярдів гривень відшкодування.

Станом на 1 жовтня фонд подав правоохоронцям 3299 заяв щодо неправомірних дій в неплатоспроможних банках на загальну суму 262,3 мільярда гривень, у тому числі 435 заяв на 192,2 мільярда гривень - стосовно власників і топ-менеджерів фінустанов.