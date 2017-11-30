В Україні регулятори досі не визначилися зі статусом криптовалют, але закликають бути обережними

Регулятори фінансового ринку у складі Національного банку, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Нацкомісії з регулювання ринків фінансових послуг продовжують роботу над визначенням правового статусу криптовалют в Україні та попереджають про високі ризики операцій з ними.

Читайте такожКурс української криптовалюти Karbowanec зріс до $2

"Національний банк України, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку і Нацкомісія з регулювання ринків фінансових послуг переконані, що складна правова природа криптовалют не дозволяє визнати їх ані коштами, ані валютою і платіжними засобами іншої країни, ані валютною цінністю, ані електронними грошима, ані цінними паперами, ані грошовим сурогатом", - заявив заступник голови НБУ Олег Чурий на брифінгу.

За його словами, на сьогодні створена робоча група у складі трьох зазначених регуляторів фінансового ринку, а також Міністерства фінансів та Державної служби фінансового моніторингу, яка продовжує роботу над визначенням правового статусу криптовалют в Україні.

Разом з тим, Чурий попередив, що будь-які операції з криптовалютами, включаючи їх купівлю, продаж, обмін та конвертацію, пов'язані з великою кількістю ризиків, які мають усвідомлювати фізичні та юридичні особи до проведення таких операцій.