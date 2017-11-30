Міжнародні резерви України зросли до $19 мільярдів

Обсяг міжнародних резервів України на сьогодні, 30 листопада, досяг 19 мільярдів доларів, повідомив журналістам заступник голови Національного банку Олег Чурий.

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"Резерви будуть 19 мільярдів", - сказав Чурий, відповідаючи на питання про розміщення урядом облігацій внутрішньої держпозики на 0,5 мільярда доларів.

Згодом він уточнив, що це показник резервів на сьогодні.

Щодо планів перегляду погіршеного наприкінці жовтня прогнозу резервів, за яким вони становитимуть 18,6 мільярда доларів на кінець 2017 року, Чурий зазначив, що подальша динаміка резервів залежить від боргової політики Міністерства фінансів.

Враховуючи показник міжнародних резервів на 1 листопада 2017 року на рівні 18,736 мільярда доларів, зростання резервів у листопаді становив 1,4%, або 0,3 мільярда доларів.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 листопада 2017 року становили 18,736 мільярда доларів, що на 21% вище показника на початок року, і є максимальним показником з початку 2014 року.

У 2016 році міжнародні резерви України зросли на 17% - до 15,539 мільярда доларів.