НБУ пояснює падіння гривні сезонними факторами

Поточні коливання на валютному ринку зумовлені сезонними факторами, включаючи закупівлю енергоносіїв і зростання імпорту напередодні новорічних свят. Про це повідомив журналістам заступник глави НБУ Олег Чурий.

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"Нафтогаз" зараз практично не купує валюту, а навпаки, є її продавцем, отримуючи добру виручку за рахунок транспортування газу. Але є закупівля енергоносіїв іншими учасниками ринку і закупівля сезонних товарів під свята – під Новий рік", - пояснив Чурий.

За його словами, також свій вплив чинять виплати відшкодування з податку на додану вартість.

"Відшкодування ПДВ у нас було минулого тижня – 9 мільярдів. Ви бачили - курс відразу відреагував. Коли великий обсяг гривні виходить на ринок у експортерів, протягом якогось часу вони менше продають валюти. Але ми працюємо з Міністерством фінансів, щоб вони рівномірно відшкодовували ПДВ", - додав Чурий.

При цьому, він висловив сподівання, що в поточному році не буде додаткового тиску на валютний ринок в результаті різкого зростання бюджетних витрат в кінці року, як в попередні роки.

"Сплеск зазвичай відбувався наприкінці грудня. Ми сподіваємося і постійно працюємо з урядом, - доносимо їм меседж про те, щоб ситуація була менш волатильною, необхідний більш плавний графік відшкодування державних витрат, включаючи пенсії, соціальні виплати і платежі за контрактами. Щоб це не відбувалося в останній тиждень. Є надія, що в цьому році все буде трохи інакше", - додав Чурий.

Він підкреслив, що цього року дуже сприятлива ситуація з експортом, завдяки чому валютні надходження достатньо високі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,14/27,17 гривні/долар, що майже на 30 копійок нижче рівня початку тижня.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 гривень/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США було зафіксовано в лютому 2015 року і становив 30,01 гривні/долар.