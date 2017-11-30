Гривня продовжує дешевшати – Нацбанк вирішив підтримати її продажем валюти

У четвер, 30 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,14/27,17 грн/дол.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,12/32,15 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4460/0,4466 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 27,1245 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 180 угод на суму 85,28 млн дол.

Національний банк України сьогодні, 30 листопада, оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти об'ємом до 100 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 29 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,05/27,08 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,01/32,05 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.