Доля траншу: у МВФ розповіли, що їх турбує в українській пенсійній реформі

Міжнародний валютний фонд все ще аналізує ухвалену Верховною Радою на початку листопада пенсійну реформу на предмет наявності стимулів для пізнішого виходу на пенсію і, відповідно, більшого обсягу внесків до Пенсійного фонду.

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Про це заявив представник МВФ в Україні Йоста Люнгман на конференції в Києві.

«МВФ досі в процесі оцінки реформи. Чим ми стурбовані, так це необхідністю наявності стимулів для людей виходити на пенсію пізніше», - сказав Люнгман.

За словами представника Фонду, для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п'ятого траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва, включаючи довгострокову фінансову стійкість Пенсійного фонду, а також ухвалити закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, а також створити антикорупційний суд і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більш як 2,5% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, МВФ в березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

Виділення чергового траншу Фонду очікувалося у вересні, проте Україна не виконала обов'язкові умови перегляду програми, що включають ухвалення законів про пенсійну реформу і приватизацію, а також про антикорупційний суд.