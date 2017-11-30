У Кабміні підрахували зростання економіки України

Економіка України в третьому кварталі 2017 року зросла на 2,1%, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на конференції в Києві.

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«У першому кварталі ВВП зріс на 2,5%, у другому - на 2,3%, в третьому на 2,1% порівняно з відповідними кварталами 2016 року», - сказав міністр.

При цьому Кубів наголосив, що економічне зростання в Україні фіксується сьомий квартал поспіль.

Як повідомляв УНІАН, у цілому за 2016 рік ВВП України зріс на 2,3%, при цьому зростання було зафіксовано вперше за останні 4 роки.

У Кабінеті міністрів України прогнозують зростання економіки цього року на 1,8%, у Національному банку - на 2,2%.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк прогнозують зростання ВВП України у 2017 році на 2%.