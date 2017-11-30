Експорт зростає: чим і з ким торгує Україна (інфографіка)

Експорт товарів і послуг з України в січні-вересні 2017 року зріс на 18,5%, або на більш як 6 млрд дол. порівняно з аналогічним періодом минулого року і досяг 38,1 млрд дол.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

При цьому поставки товарів за кордон становили 82,3% від загального експорту, надання послуг - 17,7%. Приріст поставок товарів становив 21,1% (5,4 млрд дол.), послуг - 9,8% (694,8 млн дол.).

У структурі експорту найбільшу частку зайняла продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості (41,3%), металургійна продукція (23%), продукція машинобудування (11,4%), а також мінеральні продукти (9,5%).

У розрізі товарної структури найбільше зріс обсяг поставок за кордон руд і залізних концентратів (на 694,8 млн дол.), соняшникової олії (на 687,6 млн дол.), кукурудзи (на 641,4 млн дол.), гарячекатаного прокату (на 312,8 млн дол.), насіння ріпаку (на 312,3 млн дол.), феросплавів (на 294,8 млн дол.), ізольованих кабелів і проводів (на 154,6 млн дол.), цукру (на 136,2 млн дол.), екскурсійних круїзних суден (на 118,2 млн дол.), холоднокатаного прокату (на 111,5 млн дол.).

При цьому зростання експорту спостерігалося в усіх галузях промисловості, крім продукції з деревини та паперової маси (експорт скоротився на 0,5%).

Водночас у структурі експорту послуг домінував транспортний сектор, який становив 55,9% від усіх наданих за кордоном послуг. При цьому 51,9% від наданих транспортних послуг припало на транспортування нафти і газу. Також у структурі експорту послуг значну частину займають інформаційні та комп'ютерні послуги (15,8%), а також послуги з переробки мінеральних ресурсів (13,1%) і ділові послуги (8%).

Зростання експорту послуг у звітному періоді було забезпечено за рахунок збільшення обсягів надання туристичних послуг (на 28,4%), послуг з переробки матеріальних ресурсів (на 24,3%), послуг приватним особам, культурних і рекреаційних послуг (на 17,9%), транспортних послуг (на 14,3%), ділових послуг (на 11,8%), послуг з ремонту і технічного обслуговування (на 2,8%), комп'ютерних та інформаційних послуг (на 0,1%). Разом з тим, відбулося зменшення надання послуг у сфері будівництва (на 63,2%), послуг зі страхування (на 41%), послуг з фінансової діяльності (на 16,2%), роялті та інших послуг з використанням інтелектуальної власності (на 8,8%), державних і урядових послуг (на 1,1%).

У звітному періоді з 25 регіонів України 19 областей збільшили обсяги надання послуг на зовнішні ринки. Найбільше зростання експорту послуг за 9 місяців 2017 року продемонстрували 6 регіонів України, а саме - місто Київ, Миколаївська, Львівська, Харківська, Дніпропетровська та Київська області.

Основним торговим партнером України в експорті товарів залишається Європейський Союз - його сукупна частка становила 40,2%. Разом з тим, ринки країн СНД досі є традиційними для українських виробників - за січень-вересень 2017 року частка експорту українських товарів на ринки СНД становила 16,1%, при цьому частка Росії становила 9,4%.

Обсяг українського експорту товарів до країн ЄС за підсумками січня-вересня 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зріс на 2,8 млрд дол. (на 29,1%) - у вартісному вимірі це найбільше зростання експорту товарів серед всіх партнерів України. В експорті товарів до країн ЄС зберігається позитивна динаміка за всіма галузями промисловості.

У ТОП-10 найбільших країн-партнерів України, крім ЄС і Росії, входить також Туреччина - на її частку припадає 5,8% загального експорту українських товарів, Індія - 5,1%, Китай - 4,5%, Єгипет - 4, 5%, Білорусь - 2,6%, США - 1,9%, Молдова - 1,6%, Іран - 1,4%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, експорт товарів з України в січні-серпні зріс на 22,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в січні-вересні 2017 року зведено з дефіцитом на рівні 4,265 млрд дол., що на 8,1% вище від дефіциту за січень-вересень 2016 року на рівні 3,944 млрд дол.

Мінекономрозвитку наприкінці березня презентувало проект експортної стратегії України. Експортна стратегія розроблена на 5 років і передбачає виконання 56 першочергових завдань з розвитку експорту. При цьому в розробці стратегії брали участь понад 40 державних і недержавних інституцій.