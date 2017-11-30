Операція "врятувати гривню": НБУ продав банкам $29 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 30 листопада, продав банкам 29,1 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 27,1313 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах - 37,7 млн дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, на 13:30 встановився на рівні 27,1428 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,14/27,17 грн/дол., що майже на 30 копійок нижче за рівень початку тижня.

Національний банк України пояснює поточні коливання на валютному ринку сезонними факторами, включаючи закупівлю енергоносіїв і зростання імпорту напередодні новорічних свят, а також великими виплатами відшкодування з податку на додану вартість.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні щодо долара США був зафіксований в лютому 2015 року та становив 30,01 грн/дол.