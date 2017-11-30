Суд підтвердив незаконність виведення з "Дельта Банку" 1,3 мільярда гривень

Господарський суд міста Києва підтвердив незаконність передачі «Дельта Банком» майнових прав за кредитними договорами на загальну суму 1,3 млрд грн компаніям, які афільовані з рітейлером з продажу електроніки і побутової техніки.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У повідомленні наголошується, що до введення тимчасової адміністрації «Дельта Банк» уклав договір про заставу майнових прав за кредитами фізосіб більш як на 830 млн грн, який забезпечував виконання банком зобов'язань перед компанією «Фламенко». Тоді предмет застави було оцінено сторонами у 2,5 разу менше за вартість майнових прав.

Аналогічний договір було підписано також і з компанією «САВ-Дистрибюшн» про переуступку права за кредитними договорами, укладеними банком з фізичними особами-позичальниками, загальною вартістю понад 560 млн грн, і також був оцінений в 2,5 разу нижче за балансову вартість.

Фонд зазначив, що уповноважена особа Фонду гарантування виявила, що зазначені договори є нікчемними, ознаки нікчемності зазначених договорів підтвердили і відповідні рішення Госпсуду Києва.

"Судові рішення (від 7 і 17 листопада - УНІАН), які набули законної сили, підтвердили належність переданих у заставу активів «Дельта Банку», що дає можливість здійснювати безперешкодно їх реалізацію. Отримані кошти будуть використані для погашення вимог кредиторів банку", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. «Дельта Банк» працював на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою в 29,39%.

З 2 березня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація, а з 8 жовтня 2015 року Фонд гарантування приступив до ліквідації фінустанови.