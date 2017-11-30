Україна і ООН підписали угоду про партнерство майже на $700 мільйонів

Україна і Організація Об'єднаних Націй підписали рамкову угоду про партнерство на 2018-2022 роки з очікуваним бюджетом у розмірі 675 млн дол. на реалізацію проектів сталого розвитку.

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Угода була підписана першим віце-прем'єром - міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном Кубівим і координатором системи ООН в Україні Нілом Вокером у Києві.

«Від імені уряду і України дякую Організації Об'єднаних Націй за підтримку надзвичайно важливих напрямів розвитку України: економічного зростання, чистого навколишнього середовища, соціального захисту і розвитку демократії. Добробут людини, її гідне життя в безпечному середовищі - ключова мета реформ, які зараз проводить наша країна. Захист демократичних цінностей, миру в Україні, Європі та в усьому світі - це спільні завдання українського уряду і наших міжнародних партнерів. І ця надзвичайна підтримка ООН є для нас важливою і цінною», - сказав Кубів.

У свою чергу, Вокер зазначив, що ООН планує й надалі підтримувати Україну як на шляху реформ, так і на шляху підтримки демократії та свободи.

«Ми підтримуємо своїми діями принцип Цілей сталого розвитку «не залишити нікого позаду». Підписання цього документа є захоплюючим моментом: ООН має доведену здатність досягати тих результатів, які є основою інклюзивних, мирних і процвітаючих суспільств», - сказав він.

При цьому ключовими напрямами співпраці України і ООН у рамках програми стануть стійке економічне зростання, навколишнє середовище, зайнятість, рівний доступ до інклюзивних послуг та соціальний захист, демократичне держуправління, верховенство права, безпека громадян, соціальна єдність і відбудова сходу країни.

Як повідомляв УНІАН, Україна згідно з Цілями сталого розвитку ООН має досягти дворазового економічного зростання протягом наступних десяти років для скорочення бідності й гармонійного розвитку суспільства.