Валютні гойдалки: гривня зміцнилася до долара, але опустилася до євро

У четвер, 30 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,07/27,11 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 32,22/32,27 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 27,1558 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 678 угод на суму 485,58 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів четверга встановилися на рівні 27,14/27,17 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,12/32,15 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4460/0,4466 грн/рубль.