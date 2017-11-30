Нацбанк підрахував дефіцит зовнішньої торгівлі України – майже $5 мільярдів

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в січні-жовтні 2017 року зведено з дефіцитом на рівні 4,998 млрд дол., що на 14,6% більше за дефіцит за січень-жовтень 2016 року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за січень-жовтень порівняно з аналогічним періодом попереднього року зріс на 30,2% - до 7,012 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами зріс у 2 рази - до 2,014 млрд дол.

За даними НБУ, в жовтні дефіцит зовнішньої торгівлі становив 746 млн дол., зокрема, дефіцит торгівлі товарами - 991 млн дол., профіцит торгівлі послугами - 245 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2016 року, за даними Державної служби статистики, зведено з профіцитом на рівні 337,3 млн дол., що в 11 разів менше за профіцит 2015 рік на рівні 3,828 млрд дол.

Водночас, за обнародуваними даними Національного банку України, баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами за підсумками 2016 року зведено з дефіцитом на рівні 5,581 млрд дол.